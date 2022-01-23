香港女星衛詩雅（Michelle）是同為英皇集團的謝霆鋒的師妹，曾演出《金雞SSS》、《暗色天堂》等電影，近來爆出她因為受疫情衝擊，有3、4個月沒有拍戲，收入因此銳減，家境本就不寬裕的她，只好去賣手工蠟燭賺錢，多年來考取10多張證照卻得「擺地攤」，消息一出引發熱議，也得到粉絲許多溫暖與鼓勵。

據港媒報導，衛詩雅出道14年來雖曾參演多部影視作品，但卻始終沒能大紅。或許是一直在準備退出演藝圈的謀生技能？她多年來考取10多張專業證照，包括鑽石鑑定、導演、救生員、潛水、初級中醫……等；而日前她又考取了「蠟燭裱花導師」證照，在網紅好友「雪姨」（Sharon容可兒）的建議下，決定去「大乾爹市集」擺攤，販賣親手製作的裱花蠟燭。

衛詩雅為了擺攤，沒日沒夜地忙著做裱花蠟燭，弄得一雙手又痠又痛，好在她的努力並沒有白費。衛詩雅開心表示，第一次擺攤學到了很多，有很多熱心網友看了她的社群頁面貼文，特地來給她捧場，讓她相當驚喜。粉絲也紛紛在她的社群頁面留言鼓勵：「賺錢不容易，好好保重身體」、「加油，會好起來的」、「很期待再看到你演戲」，相當溫暖。

37歲的衛詩雅出道前有個特殊身分，就是珠寶公司的鑽石銷售員，擁有專業鑽石鑑定證書，她一邊當超級銷售員，一邊兼職當模特兒，最後終於實現星夢入行，而在演藝圈內，衛詩雅也發揮自己活潑愛交朋友的個性，人緣相當不錯。