南韓23日新增確診病例7630例，為疫情以來第二高，連續兩天超7000例。由於Omicron變異株已成主流病毒株，政府將實施新版防疫體系，本月26日開始將完成疫苗接種的確診病例隔離期間由十天縮短至七天，側重於儘早診斷和治療感染風險高的人群。

另外，只向密切接觸者、快速抗原檢測結果呈陽性者、60歲以上等高齡人群進行核酸檢測，Omicron變異株已成主流病毒株的光州市、全羅南道、平澤市和安城率先實施。