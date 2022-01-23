疫情以來第二高！南韓23日新增確診7630例確診 17:592022/01/23 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓23日新增確診病例7630例，為疫情以來第二高，連續兩天超7000例。由於Omicron變異株已成主流病毒株，政府將實施新版防疫體系，本月26日開始將完成疫苗接種的確診病例隔離期間由十天縮短至七天，側重於儘早診斷和治療感染風險高的人群。 另外，只向密切接觸者、快速抗原檢測結果呈陽性者、60歲以上等高齡人群進行核酸檢測，Omicron變異株已成主流病毒株的光州市、全羅南道、平澤市和安城率先實施。 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 春節疫情拉警報？專家揭背後關鍵：看來又要爆發了 #第二高 #南韓 #Omicron #變異株 #病毒株 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪五星溫泉飯店男櫃檯染疫 急匡列千名房客、員工採檢 10:312022/01/23 生活 輝瑞執行長：一年一劑型疫苗 優於頻繁打追加劑 11:142022/01/23 國際 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 04:102022/01/23 焦點要聞 疫情延燒！侯友宜：戒慎恐懼、全面防堵 17:122022/01/23 生活 Omicron攪局 企業被迫延後IPO 04:102022/01/23 全球財經 廣東去年GDP破12兆人幣 或超南韓約同全球前10大經濟體 14:022022/01/23 兩岸 Omicron南北狂燒 英媒曝台灣一政策受挑戰 10:442022/01/23 國際 本土最新確診地圖曝 6縣市淪陷 高雄超越雙北 09:192022/01/23 生活 高雄港群聚＋15 傳播鏈進入第二圈 高科大確診生感染源仍不明 15:392022/01/23 生活 影／蘇貞昌未宣布升三級：Omicron傳播快但多輕症 戒慎不必恐懼 10:162022/01/23 政治 南韓女神 DJ Soda 曬夜景照 轉身露出「這一大洞」讓網友分心了 09:152022/01/23 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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