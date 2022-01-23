41歲的潘姓男子昨深夜駕駛小貨車載著黃、王、詹等3名男子，前往花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村勘查獵山豬的陷阱，途中發現疑似獵物山羌，停車後隨即下車追捕，由於天色昏暗，視線不佳，黃男誤觸柚子園中的鐵絲電網後彈開，潘欲將電網的電瓶插頭移除時，不慎觸電，大叫一聲即倒地不起，經送醫救治仍不治身亡，警方目前朝意外死亡方向偵辦，詳細事發原因尚由檢警釐清。

潘、黃、王、詹互為好友，4人昨深夜搭乘潘駕駛的小貨車，前往設在鶴岡村山區的產業道路，勘查獵山豬的陷阱，途中沒發現山豬，卻看到疑似山羌的獵物，潘停下車子後，其他人立即下車追捕。

不過山區夜間十分昏暗，視線不佳，因此黃男在追捕過程中，誤觸鐵絲電網後，身體立即彈跳一下，並大喊有電，潘聽到後，也上前欲將電網的電瓶插頭移除，怎料移除過程中，不慎觸電，「啊」的大叫一聲後，隨即倒地。

3人見潘在地上呼吸急速，情況不妙，王男立即駕駛小貨車，載著其他3人前往瑞穗消防分隊，路途中，黃也不斷對潘實施CPR，抵達分隊後，救護車緊急接手，但因傷勢嚴重，在救護車上就沒有生命跡象，潘被送往玉里慈濟醫院急救後，仍在今天凌晨1時許，不治身亡。

經警方調查，案發現場柚子園為楊姓男子的私人土地，為防止山豬等動物破壞柚子園，因此放置電瓶12V、鐵絲網、高壓電阻器，並設有警告標語，由於果園距產業道路有一段距離，一般人很難進入。警方除訪查通知楊男到案說明，也扣押其電器裝置1組。

警方表示，潘男家屬對此事感到無奈，沒想到過年前碰上憾事，目前已報請檢察官相驗。至於果園放置電網是否有違法之處，將依照檢察官辦理，全案因觸電致死，將依過致死罪偵辦。