肛門搔癢雖然不算是特定疾病，但癢起來依舊令人感到困擾，大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，近幾個月來，因為肛門搔癢求診的患者相當多，姑且不論搔癢怎麼來的，正確的保養觀念才是遠離肛門搔癢的關鍵。

鍾雲霓特別在臉書粉專PO文分享肛門保養的正確觀念，只要正確保養及避開可能會引起溼疹和過敏反應的物質後，經由醫師指示使用藥膏或凡士林保濕，大約2至4週就能使搔癢情況改善。

▍肛門其實不髒

清水洗就好，不要洗太熱、也不要洗過頭，免得把表面的油脂洗太乾，對肛門反而有害。

▍肛門像嘴唇

肛門皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤、有點油脂，如果你不會因為覺得嘴唇髒，而反覆用肥皂或紙巾磨洗，那麼你也不該這樣對待肛門。

▍用壓乾的，不要摩擦

常搔癢時，溫水浸洗肛門後，不要用紙巾摩擦，用柔軟毛巾輕輕將局部壓乾。

▍阿嬤褲重出江湖

搔癢時，暫時避免貼身的丁字褲、緊身內衣褲、絲襪、褲襪或牛仔褲；請穿著吸汗寬鬆的垮褲、阿嬤褲。

▍來點凡士林

除了處方藥膏外，可以嘗試在清洗後薄擦凡士林做保濕保養。

至於經常引起肛門搔癢的因素有以下4種，一起看看您中了幾項：

▍引起癢的物質：刺激體液、洗劑、香氛、殺菌藥品、不適合的保養品

▍引起癢的習慣：不透氣墊布，例如衛生棉、尿布；或是不透氣衣物、擦洗過頭、刮毛弄傷

▍引起癢的局部藥物：哪種藥都可能，再好的藥都可能不適合自己

▍引起癢的材質：貼身衣物上的裝飾物或染劑，都有可能是原因