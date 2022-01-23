烏克蘭隨時面臨俄羅斯的入侵，武裝明顯不足，可能美國礙於大國地位，不便直接幫助，因此美國採用代理人援助法，由波羅的海3國來提供烏克蘭軍事裝備。愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛國防部長在1月21日發表聯合聲明，指出3國已獲得華盛頓的批准，可以向烏克蘭提供國製造的武器，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的可能入侵。
防衛新聞(Defense News)報導，隨著俄羅斯軍隊仍持續在沿兩國邊界集結部隊，波羅的海3國的聯合聲明，可視為北約盟國為加強烏克蘭防禦所做出的最新努力。
聲明稱，愛沙尼亞捐贈的是標槍反戰車飛彈(FGM-148 ,Javelin)，而拉脫維亞和立陶宛則提刺針防空飛彈(FIM-92 Stinger)，數量都不明。
在1990年之前，波羅的海3國都在蘇聯統治下，但是他們一直不願接受，於是在蘇東劇變時，最早跳出來爭取獨立並獲成功。這3個國家2004年成為北約成員國，所以特別同情烏克蘭。
愛沙尼亞國防部長卡勒•拉內特（Kalle Laanet）說：「如今烏克蘭正處於歐洲與俄羅斯軍事衝突的最前線。讓我們面對現實！烏克蘭的戰爭仍在繼續，我們應盡其所能支持他們，幫助他們抵抗侵略者。」
愛沙尼亞還想到幾十年的另一組武器應該可以提供給烏克蘭，那就是幾十年前的蘇聯榴彈砲。這些火砲有一部分在名義上是愛沙尼亞的財產，但是在冷戰時期由東德部署，結果在兩德統一後，卻一併被收到德國與的軍火庫中，還有一批交給芬蘭。如今愛沙尼亞想用這批火砲支援烏克蘭，這成為柏林和赫爾辛基的難題。
德國至今沒有回應，因為德國一直堅守自己的立場，拒絕向烏克蘭提供武器支持，避免開罪俄羅斯，柏林仍然堅持用外交手段解決僵局。
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