立陶宛蘭姆酒海上漂流108天後抵台，台酒公司董事長丁彥哲宣布，首批6000瓶將在大年初一（2月1日）在台酒12個酒廠展售中心販售，單瓶售價為600元新台幣。不過，同樣款式的酒在大陸電商平台上的售價卻只有31元人民幣，並引發網友熱議。

2021年10月初這批2萬多瓶在立陶宛裝箱、上貨櫃的立陶宛深蘭姆酒，原本是要銷往中國大陸，遭卡關後由台酒接手，歷經海上漂流超過108天後，終於在1月18日抵達台灣。

根據台酒規畫，來台的立陶宛深色蘭姆酒，將重新貼繁體中文瓶標，再逐一包裝入紙盒及提袋，所以首批先開賣6000瓶、單瓶售價為600元(約人民幣137元)。剩餘1萬4000多瓶深蘭姆酒，台酒則會在農曆年後儘快上市。丁彥哲表示，購入深蘭姆酒，除了希望讓民眾可品酩到立陶宛深色蘭姆酒之外，也期望台灣能與立陶宛有更多往來、加深合作關係，將台酒商品銷售到立陶宛。

不過，根據大陸媒體《觀察者網》報導，在大陸電商平臺上同樣的規格酒品的售價僅為31元人民幣。

一名網友在臉書社團中PO文表示，立陶宛朗姆酒到台灣了。大陸一瓶賣31元人民幣，台灣台酒一瓶卻賣台幣600元（換算人民幣137元）？台灣人民很有錢嗎？其他網友們則留言回應，「政府大盤子商」、「納稅人的血汗錢買的，愛怎麼花，就怎麼花」、「騙效欸！你當呆丸郎都是白癡嗎？」、「把台灣人當盤子」。