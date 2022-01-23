57歲的劉姓女子日前到中市1家銀行急著匯款，行員察覺有異通報警方。劉女強調說，對方絕非詐騙集團，是她認識2年之久的網路男友，因到國外出差皮包被搶，才跨海向她求救。警方發現她匯款的帳戶竟是男友入住飯店的主管所有，十分可疑，經苦口婆心勸阻後，劉女才恍然大悟，放棄匯款向警方道謝。

劉女說，她為匯款給男友特別北上台中，先前到他家銀行嘗試匯款遭拒，沒想到找第2家銀行還是被質疑是遇到詐騙集團。劉女向警方強調，對方是她認識2年多的男友，因為到國外出差時，皮包遭搶，才向她求助，她心急如焚趕到銀行匯款，並堅信男友不會騙她。

警方發現，劉女要匯款的帳戶係她男友出差入住飯店的1名主管所有，而且是海外銀行帳戶，種種跡象研判就是詐騙集團。警方向劉女分析，詐騙集團常透過各種話術取信於受害者，例如：皮包遺失、生病、急需用錢等情境陷阱。

警方指出，經由陌生海外帳戶匯款或匯款至他人帳戶再轉交的風險極高，錢很容易一去不回，倘若對方需要協助可透過該國辦事處，無需經由此種迂迴方式。經過警方一番分析及苦勸，劉女才恍然大悟，放棄匯款。