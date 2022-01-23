21歲網紅青青日前遭另一名網紅小商人爆料，指她已跟金主結婚，並控她藉高調炫富搞吸金詐騙，青青本來還極力駁斥，後一改否認態度直接認錯道歉，並承認「已經成家」。對此，「情色教主」雪碧（方祺媛）23日在臉書發文，直酸青青講話不經大腦，更建議她「好好做人妻」是最好的路。

雪碧在臉書點名青青因為自我膨脹，才導致全盤皆輸，直指她「過河拆橋，利用網美朋友宣傳，人錢人後，得罪一堆挺你的閨蜜朋友，還嗆鄉民之王小商人！有個有錢男友真的沒很屌。」雪碧認為高調炫富沒不對，但真的被包養的女生都很低調，自己覺得這也是技能，所以不會看不起。

然而，青青買了一堆新聞，立了創業女強人的人設，出國一輪回來就開公司、開店、買房子，「我怎麼都看她再玩，用男友或投資人的錢，買車、買房、開店說自己投資的，膨風成這樣」，令雪碧很不齒，並有感說「我們網紅真的認真工作直播，忙到哭了，連吃飯都沒時間。」

最後，雪碧更直接建議青青「現在最好的路，就是好好做人妻，不然就是說自己受害者撇清關係」，然後等台灣人遺忘新聞，再懷孕改走親子路線，文末，雪碧不忘再強調自己「只是淳僕的台南出生，台北打拼10年的辛苦人」。