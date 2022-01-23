雲林縣北港鎮「巷弄燈會」照常舉行，呼籲民眾保持安全距離。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「巷弄燈會」近日展開布置，主辦單位23日表示燈會地點在安和街、共和街等老街，為開放空間且範圍廣大，因此並未因疫情延燒而取消，主要是讓民眾感受年節氣氛，只要保持安全距離，還是可以來此漫遊紓壓。

北港鎮開發甚早，位於北港朝天宮媽祖廟附近的舊商圈，保留了「暗仔街」、「番簽市」等老街，這幾年老街配合花燈發展「巷弄燈會」，採懷舊主題營造早年街坊鄰里春節、元宵的年節氛圍，大受歡迎，成為全台最具特色的燈區之一。

「巷弄燈會」負責人蔡享潤表示，最近因疫情延燒影響，許多大型活動決定停辦，「巷弄燈會」屬於流動人潮的開放空間，並非集中式的場域，觀賞時就像漫步在自家小巷，讓人重溫兒時記憶，非常紓壓，可幫助大家在疫情期間放鬆心情。

目前「巷弄燈會」已完成老街上方的燈海架設，白天視線佳，可探訪老街甕牆、工藝坊、民宅老屋，入夜後點燈呈現一片大紅燈海，則以氣氛取勝，還有北港工藝師特製的大型燈籠，周邊的北港小吃更是不容錯過。

蔡享潤說，北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，是台灣花燈的原鄉，當時除了中、小型靜態花燈，還有獨一無二的大型電動花燈，吸引大批人潮前來北港鎮，開創了全台燈會熱潮。

今年大型燈會恐因疫情而停辦，小型燈會將是民眾新春出遊的首選，蔡享潤提醒，參訪巷弄燈會時還是要遵守防疫相關規定，戴口罩、保持安全距離，大家一起努力，才能度過疫情難關。