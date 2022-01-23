大學學測今結束，專家表示，如果校系有採計數學A，那今年通過一階篩選分數可直接參採110年；如果是採計數學B的校系，那通過一階篩選級分就直接參採108年。預估今年進台大約要4科54級分，要進各校醫學系、牙醫系及中醫系則要57級分。

升學專家劉駿豪表示，今年學測國文、英文、社會及自然等4科的題目難易度相對穩定，而數學A、數學B波動大，因此這兩科將成為影響未來各校系申請入學通過一階篩選級分的關鍵因素。

劉駿豪指出，今年數學A、數學B的難易度，分別和110年學測、108年學測相近，因此之後的大學申請入學各校系通過一階篩選級分，如果是有採計數學A，那就直接參採110年；如果是採計數學B，那就直接參採108年。

依此原則，今年採計國、英、數B、社等4科的校系中，台大法律系通過一階篩選級分為59級分、政大法律則為57級分、政大傳院（社）為55級分、師大教育心理為55級分。

社會組考生如果數學B考不好，那可以選填不採計數學B的校系，改找採計國、英、社等3科的校系，像台大外文系及台大社會系，今年通過一階篩選約為44級分，台大歷史系則是43級分。

如果大學校系有採計數學A，則今年通過一階篩選級分可直接參考110年。依此原則，台大機械系、清大動機系及成大機械系，參採國、英、數A及自等4科，110年通過一階篩選分別為55級分、54級分、53級分，今年應該也會一樣；而採計國、英、數A、自等4科的醫學系、牙醫系及中醫系，預估今年57級分可通過一皆篩選。

劉駿豪推測，今年申請入學若是採計國、英、數A、自等4科，進台大約要54級分，進清大、交大、成大約要53級分，進中央、中興、中山及中正等「中」字輩大學要50級分。