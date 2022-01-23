用跑車把妹不稀奇，秀「現股庫存」是新招！1名女網友日前被已婚男子搭訕，對方日前傳來1張「現股庫存明細」，竟是10張台積電股票，成交價從266到620元都有，對方之後還約她去泡溫泉；圖片曝光有網友質疑該股票現價590元已是很久以前了，懷疑男子是盜圖，女網友則解釋是好一陣子前傳的圖片。

1名女網友在Dcard上發文表示，日前1名男子在網路上搭訕她，她聊了一陣子之後才得知對方已婚、有小孩，正萌生離開之意時，對方訊息中傳來1張圖，她打開一看竟是「現股庫存明細」，其中10張股票都是「台積電」，成交價最低266，最高620，若以最新收盤價641元來算，10張股票可賺641萬。

1名女網友日前被已婚男子搭訕，對方日前傳來1張「現股庫存明細」，竟是10張台積電股票，成交價從266到620元都有，對方之後還約她去泡溫泉。（翻攝自Dcard）

不過不少網友認為台積電股價現價早就已破600，原PO提供的照片疑似是盜圖，質疑她「怎麼會截圖比較低的呢？」「躺了1年怎麼不歐印（ALL IN）」「590好像是去年11/4以前才有的價格」，不過原PO也解釋截圖是好一陣子以前的事，當時對方還約她去泡溫泉。

女網友在留言回覆「我沒有想戰台積電，只是想跟他老婆說，妳老公晚上出門喝酒都不是跟男生，也不是去酒吧」；也有其他網友留言笑說「第一次看到用持有股票炫富約泡的」、「這可能是在秀財力要包養？」「跟他唬說你男友是長榮海運員工」。