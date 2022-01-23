統一獅「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲及捕手林岱安23日前往新竹力挺新竹街口攻城師，來場「職棒籃雙獅好友日」，4位職棒球星也趁著比賽開打前「手癢」練起投籃來，架式十足，另外也舉辦球星簽名會，湧進許多支持統一獅及攻城獅的球迷。

獅隊新一代鐵捕林岱安說：「很開心能夠來到新竹攻城獅主場體驗，之前都聽說攻城獅球迷很瘋狂且現場氣氛很好，首次來到場內，那種感覺真的很不一樣，看到許多棒球迷來到現場挺籃球，大家都很熱情，期待新球季開打，歡迎攻城獅的球迷來台南棒球場看我們比賽。」

本日雙獅好友主題日活動，除了獅子軍球星站台外，攻城獅也在現場規劃九宮格遊戲，讓籃球迷一起體驗棒球樂趣，萊恩感謝球迷相挺，也特別準備親自手繪塗鴉的紅包袋及萊恩拍攝台南景點明信片贈送給現場球迷。

萊恩表示：「這是第二次來到新竹籃球場，去年曾獲邀來現場表演，就已經感受到攻城獅魅力，今天能和選手一起來，和瑞迪、紙箱Uncle玩在一起是很棒的事情。」