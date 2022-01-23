國內今(23)日又新增52例本土病例，面對疫情不斷擴大，引起人心惶惶，不過有民眾發現，過年前吃到飽餐廳仍爆滿，忍不住問「到底是怎樣」，內行網友分析有2大原因，讓這些人覺得沒什麼好怕。

桃園群聚爆開後，本土疫情連日來暴增，讓不少人害怕，覺得遲早要升三級警戒，不過有網友今天在《PTT》表示，他以為大部分人應該都很恐懼，這時去吃到飽餐廳搞不好全場沒幾個人，原本要大排長龍的熱門餐點炸蝦、龍蝦湯可能都不用排隊了，沒想到訂位時發現，過年前的28、29、30日竟然還是沒位子。

原PO忍不住問「到底是怎樣」，質疑為何吃到飽現在還是訂不到位子，直呼「台灣人可以自律一點嗎」。貼文一出引起熱議，有內行網友分析，主要有2種心態作祟，讓這些人覺得怕什麼。

不少網友指出，很多人都預期之後若升三級警戒，又要禁止內用，就沒得吃了，所以趁現在趕快吃一波，紛紛回應「快吃不到了」、「再不吃就沒機會吃了」、「聽說過年飯店都客滿」、「恐慌仔退訂後一堆人搶補位好嗎」、「根本沒人理，前幾天吃吃到飽客滿」、「昨天去吃也超多人，根本沒人在怕」、「訂不到+1」。

此外還有人認為，都已經打了兩劑疫苗了有什麼好怕，直言「有疫苗啊，怕什麼」、「都打疫苗了，怕屁」、「才打了疫苗還怕病毒？」、「有防疫保單又打疫苗了」、「大家都已經慢慢接受共存了」。