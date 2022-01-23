原慈偉橋改善重建後命名為仁直橋。（張亦惠攝）

嘉135-1線是串聯中埔鄉中埔村及頂埔村兩村落之間主要聯絡道路，原慈偉橋通洪斷面不足，每逢豪雨易造成淹水，且既有寬度僅有4.9米寬，造成會車不易及交通瓶頸情形，地方民眾及中埔鄉公所向嘉義縣政府及嘉義市嘉邑行善團提出需求，由嘉邑行善團及縣府攜手興建橋梁及引道，23日舉行通車典禮，在地居民都十分開心。

中埔鄉嘉135-1線仁直橋23日舉行通車典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、嘉邑行善團理事長徐文志等人到場剪綵，翁章梁感謝嘉邑行善團為地方發展提供協助與興建，建設經費都是來自全台善心人士，代表全縣縣民向所有投入工作的善心人士及志工朋友致上感謝之意。

嘉邑行善團指出，這是嘉邑行善團興建的第618座橋梁，總工程費大約3500萬，嘉邑行善團捐助2777萬5000元造橋費用，縣府則負責650萬元的引道費用及橋梁設計監造費，新橋的落墩從5個變3個，不易阻擋水流，橋寬度從4.9米拓寬至8米，完成後村民不再怕溪水暴漲造成封橋，生活安全受到保障。

翁章梁表示，近年縣府投入於中埔鄉許多的道路建設，包含已完成的嘉139線9k-11k道路拓寬工程、前瞻基礎建設計畫和仁直橋，縣府目前也在執行的嘉139線5k-9k道路拓寬工程、中埔裕民橋改建工程，相信能夠大大提升中埔鄉整體路網改善，提供鄉親更加安全的用路環境、帶動地方經濟發展。