嘉義縣長翁章梁上任後積極推動特色公園改造計畫，聆聽地方聲音，針對民雄鄉早安公園不足之處規畫設計共融式地景遊戲場，以貓抓老鼠的童趣概念發想，提供6到12歲兒童溜、鑽、爬的遊玩場地，並依年齡分為全齡、老年、親子學齡、學齡前、幼童區，提供家長參考依據。建設處長郭良江說，縣府自籌預算850萬改造早安公園，去年11月26日完工，家長皆十分開心。

建設處指出，遊具包括貓造型拱門地景滑梯、貓抓老鼠隧道、無接縫地墊、攀爬網、轉盤等訓練平衡、施力技巧等，打造具地方性特色，又兼具冒險活動體驗的公園，不同於早期過量設計，整修後除保留部份廣場提供地方活動所需，創造較多綠地及兒童遊戲場域。

家長胡先生說，他們家就住在附近，孩子吵著要來新建落成的公園，使用後覺得很好玩，周遭環境都很適合全家遊樂，既有趣又新奇。民雄鄉長何嘉恒表示，感謝翁縣長大力支持，在民雄鄉中心打造共融公園，依民雄舊稱「打貓」設計很多貓咪意象的遊具，可以說是老少咸宜的民雄新亮點。

翁章梁指出，此次強化6到12歲兒童的遊玩空間及老人涼亭，未來也會打造貓咪舞台，經過設計公園整體變得非常漂亮，成為小孩的天堂，也提供了舉辦活動的空間凝聚鄉親培養感情，對熱絡在地感情絕對有很大幫助。