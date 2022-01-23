美股道瓊指數領跌，十個交易日大跌2千點，地緣政治局勢加劇原油供應緊張擔憂，推升油價續強攀升至2014年10月以來高點價位；具有抗震、防通膨的黃金，雖然也受到刺激，價格同步上漲，近一周來現貨價格僅略為上漲0.98％至1834美元/盎司。倒底什麼情況，讓黃金走勢不像民眾期待？

FXTM富拓高級研究分析師陸康孟（Lukman Otunuga）直接點明：「美元的走強、利率上升的前景，一起『毒害』了黃金」，一則佈局多頭美元，預期獲利空間大，另則黃金是「零息」，沒有利息收入，全球升息歡宴這一趴，對它是冷感。

技術面看，1800美元是金價的心理大關，外銀分析師估計，若態勢往上，則可先觸及1831，即上個交易日（1/21）的黃金期貨價格；如果拉升力道存在，可以上看1845美元；陸康孟認為，一旦沒有站穩、又反轉往下，則可能下探1786美元和1770美元的大門。

渣打、星展等外銀財富管理對於金價上看1900美元，但兩家銀行主管同聲建議財管客戶，只需少量配置，「不是為了獲利期待」，真正目的是為了降低2022年市場「震度」對資產整體的損傷。近二周來的全球股、匯極度震盪，已開始驗證今年市場震度極大的說法。

法國巴黎銀行財富管理則以總體經濟角度分析，指出2020年至2021年期間，商業週期已經歷衰退、復甦並邁向擴張階段。目前經濟成長高於長期趨勢，且通膨持續升溫，預期2022年高通膨將持續一段時期，但並非停滯性通膨，在此環境下，大宗商品及黃金傳統上是對沖長期通膨的最佳工具，但相較起來，工業用基本金屬 機會更大，未來3個月可逢低買入銅，中長期看好。

陸康孟分析，該貴金屬2021年收低3.64％，帶著搖搖欲墜的姿態進入2022 年。今年疫情、對通膨的擔心與聯準會升息預期等主題的多空對峙，會主要反映在黃金市場上，今年金價全年可能處於多空激烈拉鋸的狀態。

富蘭克林證券投顧表示，升息因素前導下，美元將維持高檔，較不利於黃金，此外，雖然目前仍是中國和印度的實體黃金需求旺季，但隨旺季逐漸結束、在3月起逐步進入淡季，黃金需求也可能會逐漸減弱，在支撐金價的力道逐步消退下，黃金在短中期的表現可能會較為疲弱。