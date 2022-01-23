活躍於國際樂壇的中提琴家李捷琦，在音樂專業之外，他也喜歡打高爾夫球，他表示，在高爾夫球場上，選手主要不是和別人競爭，而是和自己賽跑。（粘耿豪攝）

中提琴家李捷琦表示，演奏道路上有了家人、良師，還要有益友。（粘耿豪攝）

活躍於國際樂壇的中提琴家李捷琦，在音樂專業之外，他也喜歡打高爾夫球，他表示，在高爾夫球場上，選手主要不是和別人競爭，而是和自己賽跑。（粘耿豪攝）

活躍於國際樂壇的中提琴家李捷琦，在音樂專業之外，他也喜歡打高爾夫球，他表示，在高爾夫球場上，選手主要不是和別人競爭，而是和自己賽跑，「這和音樂很像，每次上台，都是在和自己比賽，和當下的場地狀態比賽，對手不是他人，只有自己。」

之所以喜歡打高爾夫球，李捷琦表示，是因為父親的緣故，「我的父親是傳統父親，非常沉默寡言，從小到大，不管我琴拉得如何，贏什麼比賽，從來沒聽過他稱讚我，但有次我陪他打球，他用台語說：『這球水啦（厲害之意）！』那次我很開心，後來打球也成為我們珍貴的父子時光。」

李捷琦來自台北，1977年出生，8歲時隨林佳蓉學習小提琴，13歲時跟著林安誠學習中提琴，後來赴美國求學，畢業於寇蒂斯音樂學院與茱莉亞音樂院，現任密蘇里堪薩斯大學音樂學院中提琴教授，同時是邁阿密弦樂四重奏的中提琴成員。

李捷琦表示，家裡過去經營生意，爸媽非常忙碌，「加上那時流行一句『學音樂的孩子不會變壞』，媽媽先帶哥哥學琴，後來我也一起學，哥哥拉得很好，他帶給我很多啟發。」

音樂道路上，父母親是李捷琦的一大支柱，他表示家裡過去經營生意，爸媽非常忙碌，還要同時送他和哥哥兩人學琴。養兒方知父母恩，李捷琦表示，他自己有了小孩之後才知道，父母親對他的愛有多深厚，「我小時候都會到恩師林佳蓉老師家練琴，老師家等於是我另一個家，爸媽在忙完工作後，還要專程來載我回家，真的很辛苦。還有哥哥先出國，他們後來也決定送我出國，能夠讓兩個孩子都在國外，這對父母而言是很大的割捨。他們捨了，我們才有所得。」

李捷琦回憶，在考大學時期他非常想讀音樂院，但是爸媽希望他讀一般大學，為此他與父母親有點爭執，「當時我問爸爸：你們這麼用心栽培我，不就是希望我當一名很好的音樂家嗎？」李捷琦表示，父親的回答令他出乎意料，「他告訴我，栽培我學音樂並不是要我當音樂家，或是多有成就，而是要做一名對社會有用的人。爸爸的這句話深深地影響著我。」

李捷琦表示，演奏道路上有了家人、良師，還要有益友，「特別是那些願意跟你說真話的朋友，願意對你演奏提出真正意見的朋友，讓我特別珍惜。」