《超級紅人榜》主持人于美人（中）、蔡昌憲（右）、許志豪準備開心過個好年。（三立提供）

《超級紅人榜》日前錄製過年特別節目。（三立提供）

農曆新年即將到，三立《超級紅人榜》主持人于美人、蔡昌憲及許志豪終於可以先喘口氣過個好年。很重視年節的于美人今年有一位孩子會陪在身邊過除夕夜，她表示會親自做年夜菜，也會買些外面的年菜，且照傳統習俗在除夕夜11點過後開始包水餃，她說：「所謂『子時吃餃子』，會親自調餡包餃子。」

于美人除夕包水餃有個習俗就是「水餃包錢幣」來討吉利，她說有空就塞銅板，但有時沒算好，吃了8個水餃才吃到有錢幣的，會撐壞肚子。她也表示自己過年最注重吉祥語，特別是菜色擺盤和用意，她比喻像苦瓜炒水蓮就不會吃，因為像「可憐」，一般在家會炒吉祥菜「韭菜炒韭黃」，象徵長長久久，她笑說要相信這些，有一年她過年看電影《悲慘世界》，那年就真的很慘，這也就是為何過年要有歡樂賀歲片的原因。

蔡昌憲今年工作滿滿，也圓夢出了專輯，雖然有疫情但成績還算不錯，他稱是兒子帶來好運，今年過年他要做的第一件事就是帶「小菜包搶紅包」，因為今年是兒子出生過的第一個新年，由於家裡是大家族，往年包出太多紅包，開心表示「今年是我兒子的年，最喜氣」，因為通常小孩第一年其他家人與友人都會包最多，被問可想乘勝追擊再生一個？他說目前小菜包才5個多月，自己還在學習當爸爸階段，只要有時間就盡量陪伴他，當父親後才發現自己小孩怎麼看都最可愛，即使工作再累都覺得充滿希望，笑稱要靠兒子發財啦！

家住基隆的許志豪，家人不管再忙都要全到才能開動吃年夜飯，目前5位家人分開住，所以年夜飯都沒有固定時間開吃，有次最後等到11點才吃到。家中比較特別的是初一一早一定吃素，然後跟著媽媽去廟裡拜拜，許志豪聲稱自己給紅包出手很大方，都會給吉利數字，更虧自己是散財童子，這時蔡昌憲一聽馬上就回說：「你可以散財到東北角！」許志豪一直笑說在年前拚命賺錢就是為了「小菜包」呀！