大陸女星劉曉慶的真實人生比戲還精彩，從百花獎、金雞獎影后轉型成富商，又因涉嫌逃稅淪為階下囚，出獄後以臨演重新出發，再次以演技驚豔大家；如今從社群平台看她的生活照，一點也看不出劉曉慶是1950年出生，面容身材保養得跟少女一樣，簡直堪稱「凍齡逆生長」！有知名媒體昨(22)日貼出劉曉慶與80歲老公王曉玉的罕見同框照，兩人「外表年齡」的反差引發眾網友關注熱議。

有媒體昨(22)日貼出劉曉慶與80歲老公王曉玉的罕見同框照，照片中的劉曉慶身著黑色衛衣和衛褲，頭戴黑色紅星帽，衣著潮流入時；不僅衣著打扮酷似年輕人，而且保養得當的她皮膚依舊緊緻，再加上劉曉慶經常運動，讓她看上去最多也就50多歲，給人感覺精氣神十足。

劉曉慶與80歲富豪老公王曉玉同框照罕見曝光。（圖／截取自陸網）

而她身旁穿著中山裝的老人就是現任老公王曉玉。照片中的王曉玉雖然頭髮花白，皮膚發皺，但身型看得出來還是很硬朗，背部挺直兩手插兜，氣場強大。雖然夫妻倆狀態都不錯，但評論區還是有不少網友表示兩人站在一起「太違和」，就像偶像和粉絲，沒有夫妻之間該有的親密。

劉曉慶雙手交疊著放在身前，臉上神情和姿勢看上去有些拘謹，不過她的身體還是朝老公靠過去，肢體語言還是表現出靠向男方的親密感。王曉玉則雙手插兜，「大老」般的氣場十足，當夫妻倆站在一起時，反倒是女方更像「粉絲」。而且女方保養得當，臉上沒什麼皺紋，夫妻倆看上去就像是「父女」，違和感很強。

劉曉慶不僅衣著打扮酷似年輕人，而且保養得當皮膚依舊緊緻。（圖／截取自劉曉慶微博）

劉曉慶和王曉玉結婚時已經是「四婚」了，兩人在2013年於美國舊金山舉辦婚禮，從現場流傳開的結婚照可以看出男女雙方都對婚禮十分重視，兩人在神父面前宣誓，儀式感滿滿。後來劉曉慶接受采訪時表示，自己和王曉玉已經相識30餘年，從相見的那一刻開始，老公就愛上了自己，等了女方這麼多年，兩人才修成正果。王曉玉雖然是個富商，但卻很懂浪漫，常常把情話掛嘴邊，說要愛劉曉慶「永世輪迴」，兩人的結合說到底還是因為有感情。

劉曉慶作為傳奇女演員，這一生經歷坎坷，還結過三次婚，比她演的戲更曲折。第一任丈夫「王立」是藝術家，第二任丈夫是演員「陳國軍」，再到前夫「阿峰」，她每段感情都比較短暫，甚至曾鬧得不歡而散，一生也沒能留下一兒半女。經歷了這麼多的劉曉慶曾經對愛情失望，但如今再婚後的劉曉慶儼然重獲新生，影迷也祝福倆口子能繼續這樣幸福下去。