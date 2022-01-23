日本新增確診 連兩日突破5萬例 19:012022/01/23 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本連續兩日新增確診突破5萬例，23日通報新增50030人感染新冠。從都道府縣來看，東京都9468例，已較前一日11227人有所下降；其後依次為大阪6219人，神奈川3794人，愛知3050人。 神奈川、千葉、岡山、長野等七縣創疫情來單日最高，相較之下，22日則有多達30個都府縣創新高。 法國面臨疫情大浪 連兩天確診破20萬例 印度2日新冠新增確診數逾2.7萬人 連五天急增 #神奈川 #新增確診 #萬例 #連兩 #兩日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本新增逾萬例確診 東京大阪等多地創4個月新高 19:242022/01/12 國際 沙國疫情升溫 單日新增確診創新高 19:302022/01/12 財經 日本新增確診4.6萬例東京8638例 皆再創新高 19:452022/01/20 國際 美單日確診超100萬例 創全球新紀錄 04:102022/01/05 話題觀察 美國東岸平均單日新增確診 開始下滑 22:042022/01/18 財經 打了加強劑 美國防長奧斯汀仍染疫 04:102022/01/04 國際大事 日本連3天增逾兩萬例 大阪府連2天創新高 20:582022/01/16 國際 大阪新增確診病例約6000例 再創新高 15:332022/01/18 國際 日本增逾4.9萬例連4天新高 防疫管制擬擴大實施 21:052022/01/21 國際 東京大阪等地創新高 日本全境單日首增逾5萬例 18:392022/01/22 國際 日本時隔約4個半月再逾2萬例 疫情急速擴散 19:512022/01/14 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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