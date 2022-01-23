日本連續兩日新增確診突破5萬例，23日通報新增50030人感染新冠。從都道府縣來看，東京都9468例，已較前一日11227人有所下降；其後依次為大阪6219人，神奈川3794人，愛知3050人。

神奈川、千葉、岡山、長野等七縣創疫情來單日最高，相較之下，22日則有多達30個都府縣創新高。