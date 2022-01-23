穿洋裝太漂亮，竟被主管要求改穿褲子！1名女網友擔任會計，平時上班都穿洋裝，她稱搭配簡單且穿起來舒服，但她的主管日前卻傳訊息要她試著穿褲子，理由是「每天穿洋裝是懶人作法」，主管還說她穿洋裝雖然很漂亮，但會讓同事「工作效率降低」，她事後覺得很莫名其妙，決定發文控訴。

「公司主管連我穿什麼衣服上班都要管，是不是管太多了？」該女網友在臉書「爆廢公社」發文說，公司主管日前突然傳訊息要她穿褲裝，主管劈頭就問「請勿你是沒有褲子穿嗎？」她則回覆說因為洋裝比較舒服，一件就能穿全身，省去穿搭時間，平時都是洋裝打扮，僅有幾條裙子。

女網友平時上班都穿洋裝，她的主管日前卻傳訊息要她試著穿褲子，理由是「每天穿洋裝是懶人作法」，主管還說她穿洋裝雖然漂亮，但讓同事「工作效率降低」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女網友平時上班都穿洋裝，她的主管日前卻傳訊息要她試著穿褲子，理由是「每天穿洋裝是懶人作法」，主管還說她穿洋裝雖然漂亮，但讓同事「工作效率降低」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該主管要求原PO買褲子試著穿，還說「每天穿洋裝是懶人的作法，你要勤勞一點，雖然你穿洋裝很漂亮，但有同仁反應會讓一些同事工作效率降低」，原PO看到此訊息相當憤怒，事後發文稱，公司沒有制服也沒規定上班穿著，認為主管使要求相當莫名其妙。

PO文曝光後因來上千條留言，其他網友說「同仁就是主任本人，工作效率降低可能是穿太正，同事們都只看你」、「除非您的工作是賣褲子，不然看不出有什麼理由」、「管那麼多，買衣服花他錢了嗎」、「明天開始穿爆乳褲裝，增加同事眼睛的工作效率」、「我也都穿洋裝啊，還是你的工作需要勞力？」原PO事後補充工作是私人企業會計。