2022年MLB名人堂候選30員名單在去年出爐，其中包含邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)、羅德里格茲(Alex Rodriguez)等名將，而在年底時邦茲、克萊門斯同獲79.5%支持率，不過最近媒體《theScore》指出，他們的支持率還可能下降，有可能抱憾出局。

目前據《BBHOF Ballot Trucker》統計，現在開票達44.9%情況，邦茲獲得77.3%、克萊門斯獲得76.1%，兩人都還在入選名單中，但《theScore》指出，雖然最後一年球員會拿下更多選票，但他們想入選需要奇蹟，因為綜觀過往開票狀況來看，他們得票率可能會繼續降低。

邦茲與克萊門斯都是第10年得到名人堂票選資格，但同樣也是進軍名人堂的最後一次機會，他們在1月25日公布結果時得擁有75%支持率，才能順利過關，雖然僅僅剩下兩天時間，但確實還有變數，畢竟他們支持率和去年相比真的有下降，就如《theScore》所說。

另外紅襪球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)目前得票率仍高達83.5%，沒有意外他將在25日正式進軍古柏鎮，而同樣身陷禁藥風波的強打索沙(Sammy Sosa)也要力拚最後一次入選機會，但他在去年底只拿到悽慘的22.7%，幾乎提前出局，至於首次獲資格的羅德里格茲希望也不大。