屏縣府23日公布確診者足跡、匡列3人，在地方引起一陣騷動，幸晚間捎來好消息，3人採檢結果出爐，都是一採陰；而為防堵高雄港區疫情擴散，屏縣府啟動的「高雄港區篩檢專案」，截至23日下午5點30分，共採檢114人，當中57人陰性，其他PCR待報告。

縣府指出，案號「18399」50餘歲男子20、21日連兩天到萬丹訪友，與其接觸的友人、飯湯店老闆娘、加油站員工等3人，都被匡列隔離，消息一出後地方瀰漫一股緊張氛圍，幸晚間捎來好消息，3人採檢結果出爐，都是一採陰。

此外，屏縣府也進一步公開「高雄港區篩檢專案」進度，屏東衛生局指出，該專案是22至24日在屏東國仁醫院、潮州茂隆骨科、恆春南門醫院等北中南3處設篩檢站，替12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友進行採檢，而截至23日下午5點30分，共採檢114人，當中57人陰性，其他PCR待報告。

屏東縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，請相關民眾24日一定要去篩檢，共同防堵疫情。