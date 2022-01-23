由台南市政府主辦的「2022月津港燈節」，22日台南鹽水月津港周邊登場。雷虎科技23日表示，雷虎24台針對大型戶外水上展演打造，全新設計的展演用水上無人載具，並搭配台灣希望創新公司的200架低空飛舞無人機，22日首度在月津港燈節，進行『無人機群飛與水面無人船展演』的聯合表演秀，這是國內罕見的海陸大型共演戲碼。

這項結合人工智慧發展空中無人機群飛與水下群游展演平台，這項創新將變化出新型態的表演模式，相較美國英特爾（Intel）公司的無人機群飛表演，更加上無人船及無人潛艇之群游技術，讓AI無人機群演技術，站上國際舞台。

月津港燈節去年因疫情停辦，今年強勢回歸，擴大舉辦，由台南市長黃偉哲親自主持，這項表演以200架無人機及24台無人船，搭配獲台灣金曲獎知名樂團「告五人」的演出盛大登場，今年以「禮物」為策展主題，PRESENT這個常見的英文單詞，擁有「禮物」和「現在」兩個意涵，今年增加至五個展區展出。

由雷虎科技24台針對大型戶外水上展演打造，全新設計的展演用水上無人載具，搭配台灣希望創新公司的200架低空飛舞無人機，22日首度在月津港燈節，進行『無人機群飛與水面無人船展演』聯合演出。

這次水面無人船，搭配AI群控LED演出，將無人載具結合視覺、聲光、影音與全球衛星定位系統（GPS）等感測資料，發展空中與水上協同式定位機制，成功演繹出全球首創『空中群飛與水上群游展演系統』。

此次展期，透過多元藝術作品的精采呈現，讓遊客更能夠珍惜與光影交會的當下，共享這份人人皆可見的空中群飛與水上群游的展演。