美國賓州大學的22歲變性女游泳運動員莉亞‧湯馬斯( Lia Thomas)繼續在比賽中佔據主導地位，與競爭對手哈佛大學的比賽中，連續取得女組100碼、200碼的自由式冠軍。有些人批評她佔有體格優勢，不過美國國家大學體育協會（NCAA）仍然同意她可以繼續出賽。

莉亞在她的100碼比賽中以 50.55 秒的成績獲得第一名，最接近的競爭對手則以 51.51 秒的成績獲得亞軍。在 200 碼比賽中，莉亞以 1分47.08秒獲得冠軍，第二名游泳選手以1分48.44秒居次。

她的優異成績是否與跨性別有關？NCAA對此做出了決策，稱每項運動的跨性別參與者，將由該運動的國家管理機構的政策決定。其主要的判斷標準是選手睾固酮的濃度，就莉亞的情況來看，她是符合標準的，有資格參加2022年3月的游泳和跳水錦標賽，她已報名參加女子200碼、500碼和 1,650 碼自由式游泳項目。

為此，賓州大學發表聲明，承諾將根據新的規則標準來與NCAA合作。「為了支持我們的學生運動員莉亞•湯馬斯，我們將與 NCAA 合作，讓她參與新通過的 2022 年游泳和跳水錦標賽標準。」

3年前，莉亞還是位名叫威爾的男人，當時的的威爾也是賓大男泳隊的成員，但是成績並不特別，因此在她更換性別，同時打破學校和國家記錄而出名，這也使人們對於跨性別運動員是否公平出現討論。

據報導，莉亞認為自己是受到岐視的，她將自己比作傑基•羅賓遜(Jackie Robinson,第1位在大聯盟打成好成績的黑人選手)，但是她的優勢太過明顯，雖然本月早些時候她輸了比賽，然而擊敗她的卻是耶魯大學跨性別選手-伊薩克•海尼格 (Iszac Henig)。

曾擔任美國游泳比賽的裁判長達30年的辛西雅•米倫 (Cynthia Millen)就很不能接受原男性的女選手介入女子組賽事，她為表達抗議已於12月辭職，她：「我無法接受生物男性參與女子組的競爭運動。」

這場爭議還有前男子游游奧運金牌得主，如今是跨性別女性的凱特琳‧珍納(Caitlyn Jenner)也有自己的意見。雖然與莉亞同為跨性別者，但是原名布魯斯(Bruce Jenner )的珍納卻不同意跨性別運動員的成績。

珍納在1976年的蒙特婁奧運會田徑場男子十項全能金牌，退役後才因服從自己內心聲音變性，因此她並沒因為跨性別得到成績優勢。相反的，她說：「我從頭到尾都認為，天生男性不要參加女子運動，我們需要保護女子組。」

另外，史上最多奧運金牌的「飛魚」菲爾普斯(Michael_Phelps)在受訪時沒有特別針對該起事件表示評論，但是他強調「任何運動都需要一個公平的競爭環境。」