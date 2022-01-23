39歲女星葉安婷曾演出《流星花園》、《再見螢火蟲》等經典偶像劇，近年來將事業重心轉往大陸，和上海娛樂文化產業的富商TONY穩定交往8個月後，在去年底甜蜜踏入禮堂，婚後也積極做人，成為幸福人妻。

據《鏡週刊》報導，葉安婷坦言，和老公是在朋友聚會上認識的，「當時他對我一見鍾情，但好笑的是他覺得我一直對他放電！其實我對他印象也很好，覺得他很有禮貌，人也不錯很正派， 就這樣約會幾個月，發現大家三觀一致，決定以結婚為前提交往。」

葉安婷表示，由於老公已經42歲了，兩人很快就開始同居，希望能迅速加深了解對方：「因為我是一個有潔癖也有方向強迫症的人，東西一定要擺我要的方向，所以能找到一個可以住在一起，並包容我的強迫症的人不容易。」所幸他們磨合得很好，同居8個月之後就決定結婚。

葉安婷大讚老公，「我先生選了一個好日子，2021.12.02這天對稱日在上海領證。」也提到會選擇TONY是因為對方很疼愛她，還很注重生活細節，每天都堅持幫她吹頭髮，「我們很黏彼此，幾乎同進同出，工作、出差我們也都是一起的。」