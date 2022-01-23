Omciron本土疫情延燒，台灣麥當勞今（23）日表示，昨晚接獲通報有2名確診者，於21日晚間九點在重慶北路四段餐廳消費，接獲通報後已進行消毒、員工自主健康管理14天，並於22日停業至25日。

台灣麥當勞表示，餐廳除每日依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔消毒，並自接獲通報後停業消毒，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。此外，該餐廳於期間上班的員工，亦自今日起進行自主健康管理14天至2月6日；餐廳除配合臺北市士林區健康服務中心疫調，營運主管並持續進行員工關懷。」。