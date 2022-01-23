新北市板橋忠孝國中在2019年進行校舍改建與地下停車場工程時，挖出長10多公尺、胸徑3公尺的楠木類古木，經專家判定樹齡有300多年，在地底深埋5千年。校方日前決議取部分結合公共藝術，其餘不予保存，引發爭議。對此，台灣大學地質科學系教授劉聰桂強調，古木價值在於歷經的歲月，與樹種無關，在稀有性、教育性和觀賞性的立場而言，在在值得完整保留。

忠孝國中近期召開校務會議，校長陳秀標以古木屬較常見的楠木類木材，決議「取其部分結合於校內願景課程」，其餘不予保存。忠孝國中家長會副會長曾柏文則認為，古木具有歷史意義，若無法完善保存利用，相當可惜。

學者劉聰桂指出，台北盆地過去由湖泊演變成陸地，在地質演變階段有很大一部份是巨木森林，如今挖出的古木極具歷史演變意義，無論是何樹種都值得保存。然而古木一旦遭到截斷或是重組，價值就會大打折扣，學校屬於公有地，相信要找出空間妥善保存應該不難，若是礙於經費問題，也可向文化部、教育局或台灣歷史博物館爭取。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳也表示，站在生態、地理和古文物的立場，當然希望古木得到妥善保存，畢竟能經由實質形體了解其形態、外觀相當難得，但是原本被深埋在地底的古木出土後，經觸到空氣，勢必會開始氧化腐朽，相對需要付出更多時間和經費進行保存。

新北市教育局長張明文則強調，古木為校方興建歷程中重要標誌，將與專家學者研商如何保存並延續歷史價值，在作出結論之前，學校必須妥善保管，不能毀壞或丟棄。新北市文化局也說，保存方式已請學校找專家學者諮詢，妥善處理。