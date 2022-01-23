本土疫情延燒，屏縣府23日召開「屏東多一度」遊程推廣記者會，不少觀光業者出席讚聲，都稱對春節商機有信心。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，觀光業神經緊繃，但恆春半島的觀光業者卻淡定且樂觀，屏東縣民宿協會理事長林淑敏23日出席「屏東多一度‧四季屏你遊」遊程推廣記者會時， 笑稱「已經第3次了，大家不慌了」，雖然有退房但很快就有訂房補進來，所以目前春節的訂房率仍維持在8、9成。

林淑敏指出，本土疫情爆發後，退房約1、2成，並沒有一窩蜂的狀況，而且很快就有訂房補進來，所以目前春節的訂房率仍維持在8、9成，初一至初四有9成，初五至初六約有5成。她笑說，這次疫情影響已經是第3次，業者們都很淡定，加上目前疫苗覆蓋率高，所以不會像之前那麼慌張。

她強調，一線觀光業者幾乎都打過第3劑，也配合中央防疫規定，因此仍看好今年春節商機，而客人若要退房、業者也很爽快，只要在7天前提出，訂金都會退。恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽也說，目前打第3劑的人愈來愈多，大家都樂觀以待。

屏縣府指出，屏東擁有山、海、半島、平原的旅遊資源與綜合4大族群的文化特色，所以特地以春、夏、秋、冬四季為基底，打造屏東旅遊品牌「屏東多一度‧四季屏你遊」，副縣長吳麗雪說，此次藉由春夏秋冬的方式包裝成旅遊行程，將屏東的美及產業結合，讓來屏東旅遊的民眾不僅只是單點式的遊玩，而是串成一條觀光旅遊線。

吳麗雪說，南部疫情升溫，大家會擔心、猶豫該不該往南，但縣府在推旅遊都是根據中央指引做相關規畫，屏東是相對安全，防疫也要顧肚子，希望在防疫的基礎及前提下，大家可以來屏東玩，長達9天的假期不知道要往哪走的時候，就往是外空曠的地方去。