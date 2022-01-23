總統蔡英文22日出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，並表示每位總統的歷史定位應由人民決定；民進黨前立委段宜康砲轟，「莫名其妙」。東華大學教授施正鋒表示，蔡英文可能有選舉考量，特別是台北市長選舉，她應會希望台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安兩個都不要太強。

針對蔡英文出席經國七海文化園區開幕典禮，施正鋒23日在政論節目《新聞大白話》中表示，裡頭應該有積極一點的東西，她可能想把反共保台，和她的立場、抗中保台一脈相承，但她又不太願意給蔣經國太多正面的部分，稱蔣經國的定位由人民決定，有點孬吧，如果要利用人家，至少要講點好話吧。

施正鋒接著表示，其實蔡英文可能還有一些選舉的考量，也就是說，因為接下來國民黨可能群龍無首，民眾黨可能會來吸收一些淺藍的票。民進黨可能想能不能阻擋一下，特別是第一波台北市長選舉，她會希望可能出戰的黃珊珊和蔣萬安都不要太強。

蔣經國圖書館，負責營運的蔣經國基金會是由政府捐助成立，施正鋒指出，前總統李登輝紀念圖書館，折騰半天，現在到了台大法學院舊址，如果是其他國家，在這部分都會挹注資金，但李登輝圖書館好像要自己要去籌款，也許李登輝紀念圖書館能順理成章比照蔣經國模式。