內政部長徐國勇22日宣布宗教團體停辦繞境、遊行、搶頭香等集會活動，政治人物和公職人員也要禁止跑攤。前民進黨立委郭正亮指出，這項規定讓一些想參選的新人很緊張，同時也存在灰色地帶，可能會有人使用一些作弊的方式，所以在執行面上，到底是道德勸說還是有嚴格標準，大家都在看。

針對跑攤禁令，郭正亮今天(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，新人很緊張，民進黨和國民黨現在都在初選，因為四月要初選決定提名名單，二月、三月是最重要的衝刺時間。

郭正亮還舉例指出，不能站龍山寺廟口，但那條路那麼長，站在路邊會有很多人經過，有灰色地帶，且總不能叫候選人都不能做任何事情，比如青年公園那麼大，進到裡面去，這叫跑攤嗎？他還透露自己以前在選舉的時候，就有候選人從頭到尾在跑攤，「這面一定會各式各樣的作弊」。執行起來是道德勸說，還是有嚴格標準？其他非參選人也會看，到時候一定會有人抱怨。

同時，郭正亮也說，衛福部長陳時中若不調整醫療指引，會引發老百姓的疑慮，「怎麼走得掉？」他認為，現在陳時中要加碼努力的，是提升第2劑疫苗的施打率，比如是不是提供獎勵，或者有巡邏車叫人家出來打。