這婆婆擔心「沒紅包」比擔心疫情還多！1名人妻家住桃園，今年遭婆婆以疫情為由要求別回婆家，但紅包要事先匯給婆婆，包括婆婆與5個姪子的紅包錢都要統一先匯出，她向婆婆問說能否25日領薪在給，婆婆竟堅持明天就要收到，還解釋是擔心若疫情加劇就不能匯款了，最後更怒罵夫妻倆想推延不給紅包。

該名人妻在臉書「匿名公社」發文，她與丈夫住在桃園，婆婆近日因擔心疫情，要他們今年過年不回老家，但「紅包錢要先匯給婆婆」，除了婆婆萬元紅包外，小姑2個孩子、丈夫哥哥3個孩子，都要統一先匯給對方，甚至要在指定日期錢匯出；人妻因為與丈夫都是後天（25日）發薪，加上近日繳完孩子補習費和保險，向婆婆請求25日在匯錢遭拒絕。

1名桃園人今年遭婆婆要求別回婆家，但紅包要先匯給婆婆，，她向婆婆問說能否25日領薪在給，婆婆竟堅持明天就要收到。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該人妻說，婆婆堅持在明天（24日）刷簿子時要看見匯錢，理由是擔心若疫情升級會影響轉帳，甚至怒罵他們是不是想故意拖延時間、不想給紅包，原PO丈夫當下氣到掛電話、喝悶酒哭泣，她則PO文怒嗆婆婆「我知道疫情嚴重我們又住桃園難免會忌諱，但妳不關心我們，反而只關心妳和那些孩子的紅包可能會拿不到？」

其他網友留言說，「誇張，哪有人自己要紅包的，而且還幫家裡的小孩一起要，這樣過年包紅包有什麼意義」、「過年包紅包還硬性規定？這就失去年節的氣氛了，我比較幸運包給長輩，她們都會再包給小孩」、「我也是男生如果我媽這麼說，我肯定今年不會包，以後也不會包」、「她死要錢，妳們就死不給她啊！她也不敢去桃園找妳們啊」。