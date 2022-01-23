桃園群聚擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(23)日於疫情記者會表示，目前遠雄自由貿易港區已衍伸出100人染疫，除了亞旭電腦之外，鴻海集團旗下的鴻佰科技檢驗500人也驗出17人陽性，即刻起加值園區全面停工，指揮中心晚間又補充說明，亞旭及鴻佰2家公司無限期停工，全體員工均設電子圍籬居家隔離3天。

指揮中心表示，截至1月23日，北部該自貿園區之加值園區A、B棟大樓內共32家公司，累計100人確診，目前均已停工，相關感染案防疫應變作為如下：

一、無限期停工：2家公司（分別有73人及17人確診），全體員工均設電子圍籬居家隔離3天，再依1/25、1/26採檢結果，評估能否解除隔離，員工家人現階段均改採加強自主健康管理。

二、暫時停工：30家公司（7家總計10人確診，23家尚無人確診），員工採自主健康管理，待1/24採檢結果，再進行後續評估。