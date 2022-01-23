年關將近，國內藍綠主要政治人物在新一年裡的運勢以及未來一年的國運，也成為各界關注的焦點。命理專家廖美然指出，2022年是黑虎年，會有較多鬥毆事件發生，下半年「台灣會有比較大的震盪」，時間越接近選舉，越會出現明顯的對立；同時，她也提醒總統的隨扈明年要注意蔡英文的安全，小心戒備。

廖美然日前在節目《新聞挖挖哇》表示，2022年是黑虎年，會有很多爭端，例如凶殺案、群毆事件會變多，很容易因為對方一句話聽了不爽就引發鬥毆。到了下半年「台灣會有比較大的震盪」，人心惶惶，尤其在越接近選舉時，恐怕會有因為政治立場不同，有人會去鼓譟群體的圍擊，到最後可能會有失的控狀況發生，甚至會有血光事件。

廖美然發現，從出生年看，總統蔡英文生肖屬猴，而他的生日換算成農曆大蓋是在農曆的7月，「我要提醒隨扈要多注意，明年總統的安危」，盡量可能加強戒備，不要讓政治狂熱者影響到總統的安全。同時，她提醒，總統的座車也要小心戒備

同台的小孟老師也認同廖美然的預言，他從星象學的角度指出，因為第三波水逆在9月10日到11月2日，剛好落在處女座，這是蔡英文的星座，提醒蔡英文總統要注意安全，「所以就是要特別小心警慎」。