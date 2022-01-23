世界自由日慶祝大會上午在台北國軍英雄館舉行，開場由龍騰撼天戰鼓演出。（陳君瑋攝）

世盟總會總會長饒穎奇（中）等人共同啟動慶祝世界自由日儀式鳴自由鐘。（陳君瑋攝）

世盟總會總會長饒穎奇致詞。（陳君瑋攝）

世盟總會理事長曾永權致詞。（陳君瑋攝）

世界自由日慶祝大會，終場由搖擺舞團演出。（陳君瑋攝）

世界自由日慶祝大會23日在台北國軍英雄館舉行，世盟理事長曾永權指出，世盟自1993年成為聯合國非政府組織成員，秉持聯合國宗旨，在全球各地設立70個分會，推動各項NGO活動，面對國際間疫情衝擊經貿民生，慶祝世界自由日之際，希望大家努力深化自由民主，促進世界和平。

曾永權強調，中華民國的民主法治和自由人權已有長足的進步，美國前總統小布希曾公開稱讚「台灣是亞洲及世界民主的燈塔」，美國智庫「自由之家」對210個國家的自由度評比，2021年更榮獲評比94分，超過美國83分、英國93分、法國90分，成為世界上最自由國家之一。

隨著新冠疫情在全球大流行，世盟也在2021年分別召開全球四場四個區域組織的視訊論壇，包括：亞太、歐洲、拉丁美洲與北美洲，特以「新冠肺炎疫情對自由民主與經貿發展的影響」為主題，由各國分會會長、國會議員、學者專家等參與並提出建言。 一二三自由日是紀念1954年1月23日韓戰反共戰俘1萬4000人獲釋而設，同年設立亞洲人民反共聯盟，1966年發展成世界反共聯盟，1990年因蘇聯瓦解，更名為世界自由民主聯盟。