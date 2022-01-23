漢莎航空擬收購ITA義大利航空40％股權 20:402022/01/23 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，德國漢莎航空（Lufthansa）正在協商收購義大利國營航空公司ITA義大利航空（ITA Airways）40％股權，最快在本周正式宣布協商結果。消息稱雙方仍在商討所有可行方案，也還在商議收購價碼，且漢莎航空也有可能收購超過40％股權。漢莎航空發言人拒絕回應傳聞，僅表示會考慮任何合夥形式。 千金股走強 迎春節紅包財 經寶子公司Imotor入股泰國Winnonie 取得20％股權 #收購 #漢莎航空 #ITA #義大利 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統振出售達振能源股權 錸寶承接5291張 18:442022/01/18 財經 《國際金融》押注美提前升息 歐股科技股承壓 17:222022/01/18 財經 夫妻檔誆稱日籍富豪高價收購靈骨塔 30多人共遭詐7000萬元 19:192022/01/19 社會 《半導體》環球晶收購報喜 2外資喊千金 09:262022/01/22 財經 微軟吃動視暴雪 元宇宙領航 04:102022/01/20 全球財經 微軟收購遊戲商動視暴雪 加速競逐元宇宙雄心 17:092022/01/19 科技 微軟砸687億美元 買動視暴雪 04:102022/01/19 全球財經 《國際產業》藉SPAC掛牌 本田聯手SES研製鋰金屬電池 15:062022/01/19 財經 《國際產業》樂天砸2.6億美元 買迷你島超商韓國所有股權 16:132022/01/22 財經 環球晶收購世創 大陸審查通過 04:102022/01/22 證券．權證 玉米漲超過收購價 農友盼提高回饋 04:102022/01/22 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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