外媒引述消息報導，德國漢莎航空（Lufthansa）正在協商收購義大利國營航空公司ITA義大利航空（ITA Airways）40％股權，最快在本周正式宣布協商結果。消息稱雙方仍在商討所有可行方案，也還在商議收購價碼，且漢莎航空也有可能收購超過40％股權。漢莎航空發言人拒絕回應傳聞，僅表示會考慮任何合夥形式。