為紓解貨車駕駛荒，突破供應鏈瓶頸，美國聯邦政府提出一項試驗性學徒制計畫，准許青少年開大貨車跨州運貨。

照美國現行法律，跨州大貨車駕駛必須年滿21歲，而聯邦政府為紓解供應鏈瓶頸所提的學徒制計畫，將年齡門檻下修到18至20歲。

美國聯邦汽車安全局（FMCSA）13日公布這項試驗性計畫的細節，強調會對青少年的跨州大貨車駕駛資格進行審查，有酒駕違規紀錄或因車禍吃罰單的將被剔除。

但安全倡議者打臉這項計畫，直指數據顯示，年輕駕駛肇事的比例高於年長者，認為讓青少年開大貨車是不智之舉。大貨車重達8萬磅，一旦撞上輕型車會釀成災難性傷害。

這項應國會要求的學徒制試驗計畫，是去年11月簽署生效的基礎建設法案一環，隸屬運輸部的FMCSA，必須在60天內啟動該計畫。

根據該計畫所示，在120小時或280小時的試用期，年輕駕駛可開大貨車跨州行駛，但必須有資深駕駛坐在乘客座位上。學徒計畫使用的卡車須配備電子防撞系統及前置攝影機，時速限制在每小時65公里。

試用期過後，青少年駕駛可自行上路，但公司必須監控他們的表現直到年滿21歲。每期最多開放3000名學徒參與大貨車駕駛訓練。

該計畫預計執行3年，FMCSA須呈交報告給國會，分析青少年駕駛的安全紀錄，對青少年駕駛卡車是否跟21歲以上一樣穩當提出建議，國會或許會立新法擴充計畫。

美國卡車運輸協會（American Trucking Associations）贊同這項措施，認為有助解決卡車司機荒。該協會估計，要確保貨運暢通，得補足8萬名駕駛的缺口。

美國卡車運輸協會勞工安全部門副總裁吉爾（Nick Geale）在聲明中指出，全美49州及華盛頓特區，已開放21歲以下駕駛大貨車，但不得跨州載貨。