農曆春節將至，長達9天的長假要去那裡玩呢？中部旅遊達人建議，目前正值蜀葵花盛開季節，花朵奼紫嫣紅煞是美麗；尤其是彰化「田中窯」創意園區遍植2萬多株蜀葵花，春節年假到田中窯不僅能賞花，還能捏陶玩創意、大啖農村古早味，很適合親子遊。

田中窯創意園區位於彰化縣田中鎮，由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，30多年來持續創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說，種子要在田裡才能發芽，田中窯就是他栽培種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選「台灣工藝之家」。

田中窯是陶藝之家，隨著葉志誠推動「蜀葵花藝術節」，將花藝與陶藝結合，近年來名氣大噪。葉志成夫婦在田中鄉野遍植蜀葵花，打造秘密花園，每年1月到4月花季，百花怒放的閒觀花海，讓人驚艷！邁入第7年的「田中窯蜀葵花藝術節」，今年已於1月20日登場，宣告追逐蜀葵花風潮再起。

田中窯流露濃濃復古風，這與葉志誠蒐藏許多老物件，諸如電視機、腳踏車和紅磚房打造出鄉村懷舊感有關；神奇的是，在懷舊風中，又因葉志誠夫婦彩繪繽紛圖飾點綴，樸拙中渲染的多彩氛圍，讓遊客好拍又好玩。

探訪田中窯，別忘了細細玩賞葉志誠陶藝作品。他的作品多樣化，從小小茶杯到大型陶器都是創作題材，可說將藝術融入生活中。那組「那一年我們一起上小學」景觀陶藝，用陶土重現小學生上課景象，活靈活現，是遊客拍照打卡熱點；遊客若是技癢，可以現場體驗拉胚創作樂趣。

春節期間正值賞花好時節。葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達3公尺，花季萬紫千紅很壯觀。賞花還有美食吃，田中窯提供農村風味餐，有古早味的桶仔雞、焢肉飯、三杯雞、烤雞腿飯，以及窯烤麵包、披薩，鬆餅等，飯後再來杯香醇濃郁咖啡，或是美味可口冰淇淋，保證幸福滿滿，為這趟田野逍遙遊畫下美好的句點！