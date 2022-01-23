「現在外送員是黑道嗎？」1名網友日前在自家門鈴貼上「電鈴壞，請打電話」標示，但1名外送員送餐時堅持按門鈴，他取餐時質問對方，沒想到日後他的住家兼商店湧入負評，包括「乾X涼敢惹我大哥」、「沒生意？沒錢修門鈴？」「你一個大老闆嘴砲我幹嘛」，該網友最後決定報警提告，目前警方介入中。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，「請問現在外送員是黑道嗎？」他的住家門鈴因音量過大，會吵到其他住戶與同住家人，因此他在門鈴貼上「電鈴壞，請打電話」，沒想到日前1名外送員送餐時仍執意要按電鈴，當時已晚上10時，且他就坐在1樓，外送員能透過玻璃門清楚看到他，但對方仍堅持按門鈴。

員PO商店的Google評價湧入1星，包括「乾X涼敢惹我大哥，完蛋了，開戰」、「態度差」、「不是啊老闆，我只是1個小小外送員，你一個大老闆嘴砲我幹嘛」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友之後質問外送員，對方則一直沉默；因為他的住家同時有經營商店，事後他發現商店的Google評價湧入1星，還有不好負面評價「乾X涼敢惹我大哥，完蛋了，開戰」、「態度差」、「不是啊老闆，我只是1個小小外送員，你一個大老闆嘴砲我幹嘛」、「請問是沒生意？沒錢修門鈴？」

該網友事後報警，Google評價甚至出現1張「警察抓犯人」的照片，疑似是該外送員惡意挑釁；原PO怒罵「外送大哥，你很有號召能力是沒錯，但不是服務業要霸凌外送員，就算我不是服務業我，也一樣會問你相同的話」，目前全案已由警方介入調查。