南韓女星泫雅以Wonder Girls和4Minute的女團身份出道，單飛後憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲，還被封為「性感小野馬」。今（23日）泫雅出席南韓首爾歌謠大賞，替同門師妹「音源女王」Heize領獎，致詞前一個小動作就辣翻一票網友，力挺師妹的舉動也獲得外界讚賞。

《第31屆首爾歌謠大賞》在首爾高尺天空巨蛋盛大展開，泫雅也以一襲墨綠色禮服登場，因應疫情每位藝人走紅毯時都戴上口罩，這次典禮除了她自己獲得獎項，同時也為Heize領獎致詞，在台上她緊張表示過去沒有替人領獎的經驗，因此特別準備小抄，隨即從洋裝的領口拿出一張小抄。

泫雅先是為Heize感謝粉絲們，「很謝謝大家去年一年又一樣地喜愛她的音樂，希望她想念的粉絲，不管任何季節都能度過溫暖的一年。」同時她也表示：「Heize最近真的病得很嚴重，因為怕粉絲擔心，都不敢表現得很明顯，我會在旁邊好好照顧她的。」

儘管泫雅沒有多解釋Heize的病因，最後還是叮嚀大家都要保持身心健康，她穩健的台風以及暖心致詞，也引來外界一致好評，然而粉絲也十分擔心Heize的狀況，希望她能夠早日康復。