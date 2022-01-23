天王「周董」周杰倫創造許多經典歌曲，在國內外都擁有一大票死忠粉絲，也是經常公然曬幸福的「寵妻狂魔」。近日有網友在Dcard上發布貼文，標題為「我與周杰倫的相遇」，表示自己是20年的資深粉絲，因玩LOL《英雄聯盟》意外與天王結緣認識，不僅一起打遊戲還成為好朋友，更被周董親自認證為鐵粉，該網友分享的整個過程羨煞一堆粉絲，也讓周董的暖男形象在大牌男神陸續遭「核彈級爆料」下蔚為清流。

最近有一位網友在Dcard發文，表示自己追了周杰倫20年，是資深的鐵粉，自從7歲去西門町參加簽唱會，因人太多中暑，後來每次簽唱會都會為了要成功給周杰倫簽名，特地搭帳棚睡，「到長大有能力參加演唱會，站在第一排與杰倫握手，到2017年在英雄聯盟上和周杰倫變成網友！」。

有網友在Dcard上發布貼文，訴說周杰倫當LOL遊戲團隊的「老大」有多暖心。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，周杰倫接手Jteam戰隊後，他拜託選手介紹才有第一次和天王一起打遊戲的機會，這之後杰倫每天都會找齊身邊10位朋友組隊，其中包括他的助理、舞者、戰隊總監等，「最近這麼多藝人出事，老實說我一點都不擔心周杰倫，因為他曾經打LoL到早上，下午演唱會彩排、晚上開唱、唱完又繼續打遊戲」，「我們就這樣每天玩到通霄，那是一段很美好的回憶」。

有網友在Dcard上發布貼文，訴說周杰倫當LOL遊戲團隊的「老大」有多暖心。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也分享，周杰倫常在打遊戲的時候說「蘇胡」、「哈哈」、「開殺」等口頭禪，每次打完還會和大家說晚安，像個大男孩在照顧大家，而所有人都稱呼他為「老大」。原PO還說，周杰倫有一年連續開了4場演唱會，他買了1、2場的票，看完當天他們又一起打遊戲，他提到沒買到壓軸場的票，沒想到周杰倫直接送了他3張，「後來還和他一起打籃球、這些回憶我一輩子都忘不了～只能說真的太幸福了！」

有網友在Dcard上發布貼文，訴說周杰倫當LOL遊戲團隊的「老大」有多暖心。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，有幾次昆凌陪周杰倫和他的同事們一起打LOL，「杰倫一直守在上路保護昆凌，我打下路看了都覺得他好暖！！不愧是我的老大，我還虧他一句『唉唷兩個在上路談戀愛』～他們就回『哈哈』。P.S我覺得杰倫真的很貼心，自己和老婆的年紀有差，從他們社群上的互動看得出來，他給人的感覺是讓自己表現得更年輕來貼近對方，一起共享生活才能減少隔閡和代溝。」

周杰倫確認他是不是鐵粉的方式是考他某一首MV主角的名字，原PO回答正確後成功得到天王的認可。原PO對周杰倫的親民、幽默讚不絕口，提到周杰倫不但送他演唱會門票，還說原PO可以免費去他的健身房，「像個大男孩在照顧著大家」、「沒有經歷過真的無法想像他人有多麼好」。網友紛紛留言：「歌王唯一清流只服周董」、「馬上把MV全部複習一遍」、「史上最幸福歌迷！！看完這篇對周杰倫好感直線上升！」。