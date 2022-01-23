私募股權（Private Equity PE）基金業在2021年獲得國發會的確認，估計今年中可望獲得經濟部的新增行業別登記，除了本地非金融業積極向國發會送／申新PE成立的審核，海外金主開始向台灣敲門，外資無極資本（Infini Capital）最新宣布成立台北辦事處，並公布最新募資計劃，目標邀請的投資者包括位於北美的退休基金、捐贈基金，以及位於 亞洲的家族辦公室等。

無極資本的創辦人為錢濤，定位為國際和多元化的投資管理公司，甫於2015年成立，主要業務包括私募股權投資以及對沖基金，領有多個市場牌照，如香港證監會的資產管理9號牌照、日本金融廳的高速交易牌照 （HST）、美國證券交易委員會許可（專業機構投資者資格）等。

屬於非公開資本市場工具的創投基金、私募股權基金，都同樣能協助企業成長或轉型，後者的管理資金／單一基金規模遠比前者大很多，像在美國PE鉅擘KKR旗下管理2340億美元，資金主要用途在協助企業間併購。

國內投行人士指出，國發會已確認接受PE業在台灣的申設審核，估計2022年就有首檔基金正式通過，對本地資本市場具有振奮意義，以目前仍在發展初期階段，海外資金「聞香」而來相當自然，惟國外資金來源的認定會不會再度陷入投審會的中資爭議？將考驗把關的政府部會。