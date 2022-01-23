超市停車耍爛招，店員勸說遭怒罵！1名網友日前目睹知名超市設置的檔板停車格，有不少轎車僅「一半停入車格」，讓車子在檔板前就停下，駕駛為了不想繳停車費、能直接駛離做出此行為，不少當地車主也紛紛效仿，該網友事後詢問店員，店員則說勸說也沒用，還會被車主罵，照片曝光引發網友撻伐。

1名網友在臉書「爆怨公社」發文控訴，知名超市美濃分店有收費停車格，該車格設有檔板，車主須繳完費後檔板才會放下，讓車子駛離，但原PO卻目睹1輛轎車將車子「一半停入車格中」，並在檔板前停下，就是為了不付停車費、能直接駛離，原PO事後詢問超市店員，店員也無奈回「勸說也沒用，還會被車主罵」。

1名網友日前目睹知名超市設置的檔板停車格，有不少轎車僅「一半停入車格」，讓車子在檔板前就停下，駕駛為了不想繳停車費、能直接駛離做出此行為。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，當地許多車主已開始仿效此行為，紛紛將車一半停入車格內，照片中就有2輛車用此方式；他事後發文痛批「別去罵商家店員為何不監督要求實名制，就目前某些台灣人民的道德素養，店員輕則被辱罵，重則被打被殺，白色RAV4的車主還帶著3個小孩，教育失敗真的是從小做起」。

其他網友留言「有錢買車，沒錢繳停車費」、「擋板設置錯誤，應該往後設置，不要距離後輪太遠」、「應該把那個擋板移到最前方（停車格的入口處）」、「便宜行事的行為態度是被縱容出來的」、「設計不良吧，很多人不會用怕刮車底」、「每次看到『台灣最美的風景是人』這句話都覺得可笑至極」、「我會因為底盤低而不想停這種格子，但是不想停，你就另外找地方停，停不到你就另外找地方買」。