印度國慶1月26日將近，印度台北協會於23日在高雄文化中心圓形廣場舉辦印度國慶慶祝活動，吸引許多高雄市民和印度僑民參與。印度台北協會戴國瀾會長致詞表示，2022年正值印度獨立75週年，活動現場為高雄介紹精采的印度文化，並期盼未來有更多的交流。

戴國瀾致詞表示，1月23日正好是有「傳奇自由鬥士」之稱的印度獨立運動領袖波斯（Netaji Subhas Chandra Bose）125週年誕辰，他與台灣亦具有淵源。正值印度獨立75週年，協會特地選定高雄作為印度1月26日國慶日慶祝活動舉辦地點，期盼未來與高雄有更多的交流。

民進黨立委、台灣與印度國會議員友好協會發起人管碧玲出席表示，印度電影比好萊塢有更深的文化底蘊，也比法國電影更幽默，深受她的喜愛。

高雄市政府行政暨國際處處長項賓和致詞恭賀印度國慶，希望台灣和印度雙邊在文化、經濟、學術、產業，甚至國際戰略上有更深入的合作。