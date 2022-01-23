澳洲網球公開賽正進入精采階段，西班牙名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)、澳洲球后巴蒂(Ash Barty)都順利挺進8強，而35歲的法國名將「跳跳人」蒙菲斯(Gael Monfils)也不甘示弱，耗費2小時34分鐘解決凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)，生涯第二度晉級澳網8強。

蒙菲斯目前身為第17種子，他今天和原本要遇上球王喬柯維奇(Novak Djokovic)的凱柯曼諾維奇交手，以7：5、7：6(7：4)、6：3直落三擊敗對手，順利晉級8強，接著將碰上義大利好手貝雷提尼(Matteo Berrettini)，後者也在今天的比賽中成功出線。

蒙菲斯2016年澳網敗給加拿大好手拉奧尼奇(Milos Raonic)無緣4強，如今終於再次闖進8強，而這次他無意在短時間內打包回家。孟菲斯說：「我想打得更好，我想試試看這次8強別跟上次一樣，我還沒玩完呢！」看出他的意志相當堅定。

蒙菲斯今年35歲，身高193公分，體重80公斤，在2016年締造第6名的生涯最佳世界排名紀錄，而除了在2016年殺進澳網8強以外，他在2008年闖進法網4強、2016年闖進美網4強、2018年闖進溫網4強，另外也曾參加雙打賽事，不過最高只有在2007年闖進法網次輪。