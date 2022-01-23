南韓女子天團TWICE出道6年，在全亞洲收穫高知名度，廣告代言接不完，最近她們為代言日本高爾夫品牌的宣傳照釋出，成員們穿上高爾夫球服裝，更顯青春活力，電暈大票粉絲。

TWICE近來成為高爾夫球品牌的代言人，除了因病休養的定延，全體成員換上多套高爾夫球服裝，大家一身Polo衫搭配百褶短裙，有時再戴上帽子或穿長襪，增添一些學院風，整體運動風穿搭休閒又不失率性，尤其身材高挑的周子瑜，一雙逆天長腿更加吸睛，整個人比例看起來更好了。

TWICE代言高爾夫球品牌當最美杆弟。（圖／翻攝自推特）

周子瑜秀長腿，比例更起來更修長。（圖／翻攝自推特）

另外，這系列代言照應不是近期所拍攝，因為照片中的子瑜還是長頭髮，而過去一直都是長頭髮的子瑜，在去年底演唱會時，突帶給眾人一個聖誕大驚喜，原本的棕色長髮不但染成魔幻紫，還一口氣剪短到及肩的長度，挑戰出道6年頭髮最短紀錄，由於之前完全沒曝光新造型，因此讓粉絲相當驚喜，「TZUYU」隨即登上推特熱搜，全球有超過50萬人在討論她的短髮。