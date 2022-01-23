追求永續、使用綠色金融，外銀快速落實在商品上，繼星展銀行（台灣）針對企業客戶首家推出「新台幣綠色定期存款」服務，渣打國際商業銀行消金部門快速跟進，針對一般個人客戶，渣打永續定存專案，也是首家推出，今年三月底前，凡透過「網路」管道，以新資金承作美金6個月期定存，將可享有年利率0.7％的優惠。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀表示，「新台幣綠色定期存款」起始存放金額新台幣1千5百萬元，須為三個月或以上天期之定期存款，參加的對象為星展銀行的企業暨機構客戶，希望邀請企業客戶，善用盈餘資金投資於可穩定獲益的定期存款，銀行願意一起將永續納入企業整體業務發展。

由於該筆存款，星展銀行將提供作為綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，讓企業透過存款也能參與永續，對環境產生正面影響與長期效益，也為永續發展持續增添資金動能，因此定存利率並不是重點，永續影響力才是價值所在。

「想成為推動永續發展的一份子，又能享有優惠存款利率？」渣打銀行說，最新美金優利專案成就了「雙主打」的可能，個人戶以新資金美金2萬元為最低起存金額，承作美金六個月期定存、有年利率0.7％的優惠，而該筆定存資金，將運用於全球各項永續發展行動項目的融資服務，包含綠色能源發展、永續性基礎建設項目，以及其他符合渣打銀行永續產品框架條件之融資項目等，推進永續發展。

渣打銀行的永續績效連結貸款業務興盛，接續與半導體封測行業的領導者日月光以及全球半導體代工龍頭台積電分別簽署5.05億美元與20億美元的永續績效連結貸款額度，有效協助科技產業鏈朝更永續的方向前進，也讓金融業扮演永續發展推手的角色更加具體。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真進一步指出，將永續發展的概念朝個人理財領域延伸。繼在國際性銀行之先推出「綠建築房貸」，透過房貸利率優惠鼓勵民眾在購屋時，將領有「黃金級」、「鑽石級」綠建築標章的案件納入考量；「美金永續定存」是透過渣打集團在永續發展長期耕耘的網絡，將承作專案定存（含續存）之資金，運用於全球各項永續發展行動項目之融資服務，範圍涵蓋綠色能源發展、永續性基礎建設項目以及其他符合渣打銀行永續產品框架條件之融資項目等，讓永續發展的理念融入理財中，並逐步深植民眾的心中。