加拿大飛行俱樂部「滑鐵盧戰鳥」(Waterloo Warbirds)擁有4架經典老爺噴射機，包括MiG-15、T-33等。現在他們決定向飛行愛好者分享他們的收藏，一起同乘MiG-15 UTI雙座戰機，當然需要一些費用。

警報5報導，俱樂部負責人理查‧庫伯(Richard Cooper,)說：「我很高興終於獲得民航安全單位批准我們的經營。未來我們夠帶著一些同樣熱愛飛行的朋友一起感受非凡的飛行體驗。」

MiG-15是二戰後第1世代的噴射戰機，由1具卡利莫夫(Klimov )VK-1A 離心式噴射發動機提供動力，推力超過 5,900 磅。在韓戰時期，MiG-15的飛行速度與靈活度令當時的美國空軍非常驚訝，當時美國空軍的P-80與F-84性能上都比不上MiG-15，直到北美公司推出F-86之後，才具備與MiG-15相抗衡的實力。

MiG-15 UTI, Pardubice Airshow, 2018

MiG-15的產量達到1.3萬架，要是包括授權生產，還會增加到1.8萬架，但是如今能飛行的MiG-15已相當稀少了。

據飛航資料，滑鐵盧戰鳥俱樂部擁有的 MiG-15（序列號 1A10017），建造於1954 年，原本是蘇聯空軍的單座戰鬥機。之後轉移給波蘭，被改裝成雙座教練機（被改稱為MiG-15 UTI）。直到1992年2月才離開波蘭空軍，真是一段非常漫長的軍事生涯。

到了1993年，這架MiG-15被美國一家公司收購，他們決心修復，當時註冊號為 N15LC，修復5年後，於1998年再次具備飛行能力。2009年，飛機被加拿大人理查‧庫伯所購買，於2013年帶到了加拿大。

滑鐵盧戰鳥表示，他們保持老式飛機的飛行狀態，並提供經典飛行體驗，來鼓勵新一代熱愛飛行的人們。