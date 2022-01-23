昨天湖人在客場面對魔術，成功以116比105獲勝，詹姆斯(LeBron James)攻下全場最高29分，安森尼(Carmelo Anthony)板凳出擊貢獻23分，而韋斯布魯克(Russell Westbrook)則拿下18分，在比賽中歐尼爾(Shaquille O'Neal)一度在場邊給他建議，但他看起來並不太賞臉。

韋斯布魯克此戰上場35分鐘，攻下18分11籃板7助攻3抄截，投籃命中率47.1%、外線1中0、罰球2中2，失誤3次，場上正負值+11，還算是及格，不過在歐尼爾眼中他或許還能更好，這場比賽歐尼爾親臨現場看球，並在場邊與韋斯布魯克交談。

他對韋斯布魯克說：「你打得太快了！」(You're Playing Way Too F*cking Fast.)，而韋斯布魯克聽完後看起來並不是很認同，擺出了疑惑的表情，然後就離開回場上，似乎沒有想接受對方的建議，對此有網友認為韋斯布魯克最大問題就是他不願聽別人意見。

明天湖人將赴邁阿密對抗熱火，熱火目前以29勝17敗排東區第3，近5戰3勝，對湖人來說是相當強大的對手，不過陣中傳出好消息，主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)最快明天能復出，目前的出賽機率為50%(出戰成疑)，或許他能幫到球隊。