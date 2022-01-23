中央疫情指揮中心近日陸續公布國內新增病例，大多數是與桃園亞旭電腦群聚相關，也有部分與高雄港相關。國民黨台北市議員游淑慧指出，去年指揮中心不斷點名雙北病例數，現在圖表上卻看不到在哪個縣市，把桃園和高雄保護得好好的。另外，9個病例的雙北，硬是要跟117個病例的桃園畫成一樣的深紅區、一樣的嚴重。

游淑慧認為，陳時中欠台北人一個道歉，堂堂一個衛福部長這麼雞腸鳥肚，一天到晚在想小動作保護自己人，難怪衛福部一團糟，不是有外遇，不然就是自己去喝紅酒，心思都沒有在防疫上面，沒有一心為防疫。

對於要求政治人物不要跑攤，游淑慧今（23）日在《新聞大白話》披露，昨天晚上還是一堆民進黨政治人物在跑攤，還脫口罩逐桌敬酒，這讓大家知道什麼叫「綠能、我不能」。

而大家都在問會不會升三級，「目前是不會的」，游淑慧分析，第一是經濟因素，台灣的服務業和觀光業經不起再一次三級警戒；第二就是政治因素，去年被說成大家陪雙北警戒，如果升三級，會被說成就是因為陪桃園而升三級。

而陳時中說要等多點爆發才升三級，游淑慧更不滿地說，升三級不是因為避免全台灣多點爆發嗎？「多點」是不是要等到雙北也發生問題了，才宣布升三級？是因為這樣嗎？

對於桃園市長鄭文燦今（23）日宣布，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律必須採檢。游淑慧認為，會不會很多人可能只是單純感冒喉嚨痛，卻不敢去看病？這只會嚇得大家躲在家裡，反而讓很多病例出不來。

游淑慧最後批評陳時中，一天到晚在想小動作，搞多少雙標，難怪心思都沒有在防疫上面，沒有一心為防疫！